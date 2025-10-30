Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
30/10/2025 18:50
Calcio, Spalletti firma con la Juventus 
  18.50                                 
 Calcio, Spalletti firma con la Juventus
 Luciano Spalletti è il nuovo allenatore
 della Juventus. Il tecnico toscano ha  
 firmato il contratto che lo lega al    
 club. Lo annuncia un comunicato della  
 società bianconera. Subentra a Igor Tu-
 dor, esonerato dopo la sconfitta a Roma
 con la Lazio.                          

 Spalletti, 66 anni, ex ct della Nazio- 
 nale, ha sottoscritto un accordo fino  
 al 30 giugno 2026. Il tecnico di Cer-  
 taldo ha già diretto il primo allena-  
 mento alla Continassa. Debutterà sulla 
 panchina bianconera sabato alle 20.45  
 in casa della Cremonese.

Torna Indietro