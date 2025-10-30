18.50 Calcio, Spalletti firma con la Juventus Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha firmato il contratto che lo lega al club. Lo annuncia un comunicato della società bianconera. Subentra a Igor Tu- dor, esonerato dopo la sconfitta a Roma con la Lazio. Spalletti, 66 anni, ex ct della Nazio- nale, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026. Il tecnico di Cer- taldo ha già diretto il primo allena- mento alla Continassa. Debutterà sulla panchina bianconera sabato alle 20.45 in casa della Cremonese.