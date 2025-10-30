|
18.50
Calcio, Spalletti firma con la Juventus
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore
della Juventus. Il tecnico toscano ha
firmato il contratto che lo lega al
club. Lo annuncia un comunicato della
società bianconera. Subentra a Igor Tu-
dor, esonerato dopo la sconfitta a Roma
con la Lazio.
Spalletti, 66 anni, ex ct della Nazio-
nale, ha sottoscritto un accordo fino
al 30 giugno 2026. Il tecnico di Cer-
taldo ha già diretto il primo allena-
mento alla Continassa. Debutterà sulla
panchina bianconera sabato alle 20.45
in casa della Cremonese.