22.45 Serie A, 9° turno: Pisa-Lazio 0-0 Divisione della posta senza gol tra Pi- sa e Lazio. All'Arena Garibaldi è 0-0. I biancocelesti non bissano il successo sulla Juventus ma colgono il 5° risul- tato utile di fila. Per i toscani,terzo pareggio consecutivo e 5 punti. Occasione Pisa: Cuadrado imbuca per Touré che difetta di mira. Rispondono gli ospiti. Zaccagni crea per Isaksen, il danese si fa ipnotizzare da Semper. Basic, giustiziere della Juventus, col- pisce il palo con un mancino rasoterra. Ripresa. Pisa pericoloso di testa con Moreo e Touré, ma il gol non arriva.