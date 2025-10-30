Televideo.Rai.it

30/10/2025 22:45
Serie A, 9° turno: Pisa-Lazio 0-0 
 Divisione della posta senza gol tra Pi-
 sa e Lazio. All'Arena Garibaldi è 0-0. 
 I biancocelesti non bissano il successo
 sulla Juventus ma colgono il 5° risul- 
 tato utile di fila. Per i toscani,terzo
 pareggio consecutivo e 5 punti.        

 Occasione Pisa: Cuadrado imbuca per    
 Touré che difetta di mira. Rispondono  
 gli ospiti. Zaccagni crea per Isaksen, 
 il danese si fa ipnotizzare da Semper. 
 Basic, giustiziere della Juventus, col-
 pisce il palo con un mancino rasoterra.
 Ripresa. Pisa pericoloso di testa con  
 Moreo e Touré, ma il gol non arriva.

