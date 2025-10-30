|
22.45
Serie A, 9° turno: Pisa-Lazio 0-0
Divisione della posta senza gol tra Pi-
sa e Lazio. All'Arena Garibaldi è 0-0.
I biancocelesti non bissano il successo
sulla Juventus ma colgono il 5° risul-
tato utile di fila. Per i toscani,terzo
pareggio consecutivo e 5 punti.
Occasione Pisa: Cuadrado imbuca per
Touré che difetta di mira. Rispondono
gli ospiti. Zaccagni crea per Isaksen,
il danese si fa ipnotizzare da Semper.
Basic, giustiziere della Juventus, col-
pisce il palo con un mancino rasoterra.
Ripresa. Pisa pericoloso di testa con
Moreo e Touré, ma il gol non arriva.