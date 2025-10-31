Televideo.Rai.it

31/10/2025 21:40
Sindaco Gualtieri minacciato sui social 
 Messaggio intimidatorio via social al  
 sindaco di Roma da parte di un uomo del
 clan Hilicic dopo l'abbattimento di due
 villette abusive a Rocca Cencia. Un    
 uomo di etnia sinti pubblica una foto  
 col fucile in mano e minaccia: "Hai    
 buttato già casa mia, butterò la tua". 

 Gualtieri: "Le minacce non modificano  
 di una virgola il nostro impegno contro
 le mafie". La procura di Tivoli apre   
 un'indagine. Solidarietà dalla premier 
 Meloni e da tutto il mondo politico.

