21.40
Sindaco Gualtieri minacciato sui social
Messaggio intimidatorio via social al
sindaco di Roma da parte di un uomo del
clan Hilicic dopo l'abbattimento di due
villette abusive a Rocca Cencia. Un
uomo di etnia sinti pubblica una foto
col fucile in mano e minaccia: "Hai
buttato già casa mia, butterò la tua".
Gualtieri: "Le minacce non modificano
di una virgola il nostro impegno contro
le mafie". La procura di Tivoli apre
un'indagine. Solidarietà dalla premier
Meloni e da tutto il mondo politico.