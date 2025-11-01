18.13 Tennis, Sinner vola in finale a Parigi Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Parigi. Sul cemento della Dé- fense Arena, l'altoatesino travolge il 28enne tedesco Alex Zverev 6-0 6-1 in un'ora secca.In finale, il n.2 del mon- do affronterà il canadese Félix Auger- Aliassime, che nell'altra semifinale ha superato il kazako Bublik. Primo set senza storia: Sinner strappa tre volte il servizio all'avversario e chiude in 31'. Il copione non cambia nel secondo set, durante il quale Zve- rev ha bisogno dell'intervento del me- dico.