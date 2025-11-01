|
18.13
Tennis, Sinner vola in finale a Parigi
Jannik Sinner vola in finale al Masters
1000 di Parigi. Sul cemento della Dé-
fense Arena, l'altoatesino travolge il
28enne tedesco Alex Zverev 6-0 6-1 in
un'ora secca.In finale, il n.2 del mon-
do affronterà il canadese Félix Auger-
Aliassime, che nell'altra semifinale ha
superato il kazako Bublik.
Primo set senza storia: Sinner strappa
tre volte il servizio all'avversario e
chiude in 31'. Il copione non cambia
nel secondo set, durante il quale Zve-
rev ha bisogno dell'intervento del me-
dico.