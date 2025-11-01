Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
01/11/2025 18:13
Tennis, Sinner vola in finale a Parigi 
  18.13                                 
 Tennis, Sinner vola in finale a Parigi 
 Jannik Sinner vola in finale al Masters
 1000 di Parigi. Sul cemento della Dé-  
 fense Arena, l'altoatesino travolge il 
 28enne tedesco Alex Zverev 6-0 6-1 in  
 un'ora secca.In finale, il n.2 del mon-
 do affronterà il canadese Félix Auger- 
 Aliassime, che nell'altra semifinale ha
 superato il kazako Bublik.             

 Primo set senza storia: Sinner strappa 
 tre volte il servizio all'avversario e 
 chiude in 31'. Il copione non cambia   
 nel secondo set, durante il quale Zve- 
 rev ha bisogno dell'intervento del me- 
 dico.

Torna Indietro