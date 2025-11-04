|
19.55
Consiglio Stato: ex Ilva può proseguire
Può proseguire l'attività di alcuni
stabilimenti produttivi, tra cui l'ex
Ilva di Taranto. A dirlo un'ordinanza
del Consiglio di Stato in merito all'
atto emesso dall'Arera sull'attività
svolta da Acciaierie d'Italia in alcuni
stabilimenti, tra cui Genova, Novi Li-
gure, Racconigi ed ex Ilva. Era stato
fissato un termine per individuare il
ornitore di gas necessario.
La società si è opposta alla brevità
del termine, e impugnato l'atto al Tar
della Lombardia,che ha respinto ricorso