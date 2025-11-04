19.55 Consiglio Stato: ex Ilva può proseguire Può proseguire l'attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra cui l'ex Ilva di Taranto. A dirlo un'ordinanza del Consiglio di Stato in merito all' atto emesso dall'Arera sull'attività svolta da Acciaierie d'Italia in alcuni stabilimenti, tra cui Genova, Novi Li- gure, Racconigi ed ex Ilva. Era stato fissato un termine per individuare il ornitore di gas necessario. La società si è opposta alla brevità del termine, e impugnato l'atto al Tar della Lombardia,che ha respinto ricorso