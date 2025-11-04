Televideo.Rai.it

04/11/2025 19:55
 Consiglio Stato: ex Ilva può proseguire
 Può proseguire l'attività di alcuni    
 stabilimenti produttivi, tra cui l'ex  
 Ilva di Taranto. A dirlo un'ordinanza  
 del Consiglio di Stato in merito all'  
 atto emesso dall'Arera sull'attività   
 svolta da Acciaierie d'Italia in alcuni
 stabilimenti, tra cui Genova, Novi Li- 
 gure, Racconigi ed ex Ilva. Era stato  
 fissato un termine per individuare il  
 ornitore di gas necessario.            

 La società si è opposta alla brevità   
 del termine, e impugnato l'atto al Tar 
 della Lombardia,che ha respinto ricorso

