|
8.30
Calabria, sul tir droga per 1,5 milioni
Carico di droga milionario trovato in
un tir a Villa San Giovanni. Al volante
dell'autoarticolato un 54enne: a bordo
del mezzo, diretto in Sicilia, circa 7
chili di sostanze stupefacenti.
Una manovra nervosa e il comportamento
sospetto dell'uomo hanno indotto i
finanzieri a controlli più approfonditi
con i cani antidroga. In una scatola
nascosta nel rimorchio c'erano 6 panet-
ti di cocaina e circa mezzo chilo di
hascisc.
Sul mercato, valore di 1,5 milioni.