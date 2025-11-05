8.30 Calabria, sul tir droga per 1,5 milioni Carico di droga milionario trovato in un tir a Villa San Giovanni. Al volante dell'autoarticolato un 54enne: a bordo del mezzo, diretto in Sicilia, circa 7 chili di sostanze stupefacenti. Una manovra nervosa e il comportamento sospetto dell'uomo hanno indotto i finanzieri a controlli più approfonditi con i cani antidroga. In una scatola nascosta nel rimorchio c'erano 6 panet- ti di cocaina e circa mezzo chilo di hascisc. Sul mercato, valore di 1,5 milioni.