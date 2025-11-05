Televideo.Rai.it

Calabria, sul tir droga per 1,5 milioni 
 Carico di droga milionario trovato in  
 un tir a Villa San Giovanni. Al volante
 dell'autoarticolato un 54enne: a bordo 
 del mezzo, diretto in Sicilia, circa 7 
 chili di sostanze stupefacenti.        

 Una manovra nervosa e il comportamento 
 sospetto dell'uomo hanno indotto i     
 finanzieri a controlli più approfonditi
 con i cani antidroga. In una scatola   
 nascosta nel rimorchio c'erano 6 panet-
 ti di cocaina e circa mezzo chilo di   
 hascisc.                               

 Sul mercato, valore di 1,5 milioni.

