18.00
Nepal, cinque italiani verso rientro
Sono atterrati all'aeroporto di
Kathmandu i cinque italiani inizial-
mente dati per dispersi in Nepal.
"Noi non ci sentivamo dispersi, non sa-
pevamo nulla di quello che succedeva
nel mondo", hanno commentato ai micro-
foni di RaiNews 24 una volta atterrati.
Gli escursionisti non avevano telefoni
satellitari e le famiglie erano state
avvisate che non si sarebbero messi in
contatto con loro per alcuni giorni.
Tre gli alpinisti italiani morti e due
ufficialmente dispersi dopo essere sta-
ti travolti da una valanga.