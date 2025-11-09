18.00 Nepal, cinque italiani verso rientro Sono atterrati all'aeroporto di Kathmandu i cinque italiani inizial- mente dati per dispersi in Nepal. "Noi non ci sentivamo dispersi, non sa- pevamo nulla di quello che succedeva nel mondo", hanno commentato ai micro- foni di RaiNews 24 una volta atterrati. Gli escursionisti non avevano telefoni satellitari e le famiglie erano state avvisate che non si sarebbero messi in contatto con loro per alcuni giorni. Tre gli alpinisti italiani morti e due ufficialmente dispersi dopo essere sta- ti travolti da una valanga.