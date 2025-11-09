Televideo.Rai.it

09/11/2025 18:00
Nepal, cinque italiani verso rientro 
 Sono atterrati all'aeroporto di        
 Kathmandu i cinque italiani inizial-   
 mente dati per dispersi in Nepal.      

 "Noi non ci sentivamo dispersi, non sa-
 pevamo nulla di quello che succedeva   
 nel mondo", hanno commentato ai micro- 
 foni di RaiNews 24 una volta atterrati.
 Gli escursionisti non avevano telefoni 
 satellitari e le famiglie erano state  
 avvisate che non si sarebbero messi in 
 contatto con loro per alcuni giorni.   
 Tre gli alpinisti italiani morti e due 
 ufficialmente dispersi dopo essere sta-
 ti travolti da una valanga.

