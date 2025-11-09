|
20.02
Calcio: Roma in vetta,2-0 all'Udinese
La Roma balza al comando della classi-
fica battendo 2-0 l'Udinese. In attesa
di Inter-Lazio di stasera, giallorossi
al comando con +2 su Milan e Napoli.
La partita regala subito emozioni con
un palo di Cristante (30'). Poco dopo
la gara si sblocca: mano di Kamara. Il
Var sentenzia che è rigore (42'),Pel-
legrini trasforma con sicurezza. Nella
ripresa Roma in controllo.L'Udinese ci
prova ma non punge. I giallorossi vo-
gliono chiudere la gara e l'intento
diventa realtà: assist di Mancini per
Celik (62') che di piatto realizza.