09/11/2025 20:02
Calcio: Roma in vetta,2-0 all'Udinese 
 La Roma balza al comando della classi- 
 fica battendo 2-0 l'Udinese. In attesa 
 di Inter-Lazio di stasera, giallorossi 
 al comando con +2 su Milan e Napoli.   

 La partita regala subito emozioni con  
 un palo di Cristante (30'). Poco dopo  
 la gara si sblocca: mano di Kamara. Il 
 Var sentenzia che è rigore (42'),Pel-  
 legrini trasforma con sicurezza. Nella 
 ripresa Roma in controllo.L'Udinese ci 
 prova ma non punge. I giallorossi vo-  
 gliono chiudere la gara e l'intento    
 diventa realtà: assist di Mancini per  
 Celik (62') che di piatto realizza.

