20.02 Calcio: Roma in vetta,2-0 all'Udinese La Roma balza al comando della classi- fica battendo 2-0 l'Udinese. In attesa di Inter-Lazio di stasera, giallorossi al comando con +2 su Milan e Napoli. La partita regala subito emozioni con un palo di Cristante (30'). Poco dopo la gara si sblocca: mano di Kamara. Il Var sentenzia che è rigore (42'),Pel- legrini trasforma con sicurezza. Nella ripresa Roma in controllo.L'Udinese ci prova ma non punge. I giallorossi vo- gliono chiudere la gara e l'intento diventa realtà: assist di Mancini per Celik (62') che di piatto realizza.