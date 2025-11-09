Televideo.Rai.it

09/11/2025 21:10
Disperso un elicottero nel Pesarese 
  21.10                                 
 Disperso un elicottero nel Pesarese    
 Dopo la segnalazione di un elicottero  
 che sarebbe precipitato, sono in corso 
 ricerche nella zona di Borgo Pace in   
 provincia di Pesaro Urbino, vicina al  
 confine con Toscana e Umbria. A bordo  
 del velivolo, un Augusta Westland 109, 
 decollato da Venezia, ci dovrebbero    
 essere due persone.                    

 Oltre a carabinieri, vigili del fuoco e
 il soccorso alpino speleologico, giunti
 sul posto, è in volo un elicottero     
 dotato di sistema a infrarossi alla    
 ricerca del velivolo di cui si sono    
 persi i contatti.

