21.10
Disperso un elicottero nel Pesarese
Dopo la segnalazione di un elicottero
che sarebbe precipitato, sono in corso
ricerche nella zona di Borgo Pace in
provincia di Pesaro Urbino, vicina al
confine con Toscana e Umbria. A bordo
del velivolo, un Augusta Westland 109,
decollato da Venezia, ci dovrebbero
essere due persone.
Oltre a carabinieri, vigili del fuoco e
il soccorso alpino speleologico, giunti
sul posto, è in volo un elicottero
dotato di sistema a infrarossi alla
ricerca del velivolo di cui si sono
persi i contatti.