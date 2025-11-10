Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
10/11/2025 14:55
Schlein: "Via l'intero Garante Privacy" 
  14.55                                 
 Schlein: "Via l'intero Garante Privacy"
 "Sta emergendo un quadro grave e deso- 
 lante sulle modalità di gestione dell' 
 Autorità Garante per la Privacy che    
 rende necessario un segnale forte di   
 discontinuità". Così la leader del Pd. 

 "Penso che non ci sia alternativa alle 
 dimissioni dell'intero Consiglio.Le in-
 chieste di Report hanno rivelato un si-
 stema opaco, caratterizzato da numerosi
 conflitti di interesse e da una forte  
 permeabilità alla politica.Senza un az-
 zeramento sarà impossibile ricostruire 
 la fiducia dei cittadini nell'Istitu-  
 zione che deve tutelare i diritti".

Torna Indietro