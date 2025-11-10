|
14.55
Schlein: "Via l'intero Garante Privacy"
"Sta emergendo un quadro grave e deso-
lante sulle modalità di gestione dell'
Autorità Garante per la Privacy che
rende necessario un segnale forte di
discontinuità". Così la leader del Pd.
"Penso che non ci sia alternativa alle
dimissioni dell'intero Consiglio.Le in-
chieste di Report hanno rivelato un si-
stema opaco, caratterizzato da numerosi
conflitti di interesse e da una forte
permeabilità alla politica.Senza un az-
zeramento sarà impossibile ricostruire
la fiducia dei cittadini nell'Istitu-
zione che deve tutelare i diritti".