14.55 Schlein: "Via l'intero Garante Privacy" "Sta emergendo un quadro grave e deso- lante sulle modalità di gestione dell' Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità". Così la leader del Pd. "Penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell'intero Consiglio.Le in- chieste di Report hanno rivelato un si- stema opaco, caratterizzato da numerosi conflitti di interesse e da una forte permeabilità alla politica.Senza un az- zeramento sarà impossibile ricostruire la fiducia dei cittadini nell'Istitu- zione che deve tutelare i diritti".