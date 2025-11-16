Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
16/11/2025 09:40
Allerta meteo Liguria ed Emilia-Romagna 
   9.40                                 
 Allerta meteo Liguria ed Emilia-Romagna
 Allerta arancione per piogge intense in
 Liguria ed Emilia-Romagna dopo i disa- 
 stri a Genova e nell'Imperiese. Nubi-  
 fragi e trombe d'aria hanno causato    
 frane e allagamenti, strade come fiumi.

 Esondato il rio Fegino, esplosi tombini
 ormai saturi, veicoli rovesciati, con- 
 tanier caduti al porto,alberi abbattuti
 A Pegli l'abbondante pioggia si è in-  
 filtrata nel muraglione di contenimento
 di un giardino crollando in strada. E' 
 allerta anche su parte della Lombardia,
 Toscana e Veneto con tempeste e forti  
 venti, pesanti piogge e bombe d'acqua.

Torna Indietro