9.40 Allerta meteo Liguria ed Emilia-Romagna Allerta arancione per piogge intense in Liguria ed Emilia-Romagna dopo i disa- stri a Genova e nell'Imperiese. Nubi- fragi e trombe d'aria hanno causato frane e allagamenti, strade come fiumi. Esondato il rio Fegino, esplosi tombini ormai saturi, veicoli rovesciati, con- tanier caduti al porto,alberi abbattuti A Pegli l'abbondante pioggia si è in- filtrata nel muraglione di contenimento di un giardino crollando in strada. E' allerta anche su parte della Lombardia, Toscana e Veneto con tempeste e forti venti, pesanti piogge e bombe d'acqua.