Allerta meteo Liguria ed Emilia-Romagna
Allerta arancione per piogge intense in
Liguria ed Emilia-Romagna dopo i disa-
stri a Genova e nell'Imperiese. Nubi-
fragi e trombe d'aria hanno causato
frane e allagamenti, strade come fiumi.
Esondato il rio Fegino, esplosi tombini
ormai saturi, veicoli rovesciati, con-
tanier caduti al porto,alberi abbattuti
A Pegli l'abbondante pioggia si è in-
filtrata nel muraglione di contenimento
di un giardino crollando in strada. E'
allerta anche su parte della Lombardia,
Toscana e Veneto con tempeste e forti
venti, pesanti piogge e bombe d'acqua.