17/11/2025 04:02
Trump:sì a desecretare caso Epstein 
 "I repubblicani dovrebbero votare per  
 la pubblicazione dei documenti Epstein,
 perché non abbiamo nulla da nascondere 
 ed è tempo di voltare pagina rispetto  
 a questa bufala dei democratici portata
 avanti per distrarre dal successo dei  
 repubblicani".Così Trump in vista del  
 voto di martedì alla Camera americana. 

 "A nessuno importava di Epstein quando 
 era vivo e se i democratici avessero a-
 vuto qualcosa l'avrebbero reso pubblico
 prima della nostra vittoria".L'unica   
 "cosa che ci interessa è che si torni a
 parlare di economia" e temi importanti.

