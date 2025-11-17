4.02 Trump:sì a desecretare caso Epstein "I repubblicani dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere ed è tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici portata avanti per distrarre dal successo dei repubblicani".Così Trump in vista del voto di martedì alla Camera americana. "A nessuno importava di Epstein quando era vivo e se i democratici avessero a- vuto qualcosa l'avrebbero reso pubblico prima della nostra vittoria".L'unica "cosa che ci interessa è che si torni a parlare di economia" e temi importanti.