4.02
Trump:sì a desecretare caso Epstein
"I repubblicani dovrebbero votare per
la pubblicazione dei documenti Epstein,
perché non abbiamo nulla da nascondere
ed è tempo di voltare pagina rispetto
a questa bufala dei democratici portata
avanti per distrarre dal successo dei
repubblicani".Così Trump in vista del
voto di martedì alla Camera americana.
"A nessuno importava di Epstein quando
era vivo e se i democratici avessero a-
vuto qualcosa l'avrebbero reso pubblico
prima della nostra vittoria".L'unica
"cosa che ci interessa è che si torni a
parlare di economia" e temi importanti.