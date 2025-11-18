Televideo.Rai.it

18/11/2025 02:04
Maduro:Trump ci attacca? E' la sua fine 
 Un attacco "militare" al Venezuela     
 da parte degli Usa segnerebbe "la fine 
 politica" di Donald Trump.             

 Lo ha detto come riporta l'agenzia Efe 
 il presidente del Venezuela, Maduro.   
 Trump ha ribadito di non escludere  al-
 cuna opzione riguardo a un possibile   
 intervento in Venezuela.Maduro si è an-
 che detto disposto a parlare "faccia a 
 faccia" con Trump.Maduro apre al dialo-
 go ma avverte: "Non si può permettere  
 che il popolo venezuelano venga bombar-
 dato e massacrato".

