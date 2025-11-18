2.04 Maduro:Trump ci attacca? E' la sua fine Un attacco "militare" al Venezuela da parte degli Usa segnerebbe "la fine politica" di Donald Trump. Lo ha detto come riporta l'agenzia Efe il presidente del Venezuela, Maduro. Trump ha ribadito di non escludere al- cuna opzione riguardo a un possibile intervento in Venezuela.Maduro si è an- che detto disposto a parlare "faccia a faccia" con Trump.Maduro apre al dialo- go ma avverte: "Non si può permettere che il popolo venezuelano venga bombar- dato e massacrato".