Maduro:Trump ci attacca? E' la sua fine
Un attacco "militare" al Venezuela
da parte degli Usa segnerebbe "la fine
politica" di Donald Trump.
Lo ha detto come riporta l'agenzia Efe
il presidente del Venezuela, Maduro.
Trump ha ribadito di non escludere al-
cuna opzione riguardo a un possibile
intervento in Venezuela.Maduro si è an-
che detto disposto a parlare "faccia a
faccia" con Trump.Maduro apre al dialo-
go ma avverte: "Non si può permettere
che il popolo venezuelano venga bombar-
dato e massacrato".