18/11/2025 22:40
Meloni attacca Prodi,la sinistra e Cgil 
 "La sinistra non vince le elezioni per-
 ché ha voltato le spalle all'Italia".  
 "Prodi sul voltare le spalle all'Italia
 ha una cattedra all'università." Così  
 la premier Giorgia Meloni a un comizio 
 per le regionali in Veneto attacca Pro-
 di e la sinistra accusandola di avvele-
 nare i pozzi e strumentalizza Falcone. 
 Ma critica anche la Cgil: "Rivoluzione 
 nel week end esce meglio".             

 Poi rivendica la riforma del premierato
 "con cui vogliamo dire basta agli in-  
 ciuci ai giochi di palazzo"e ribadisce 
 che il"Governo durerà l'intero mandato"

