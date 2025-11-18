22.40 Meloni attacca Prodi,la sinistra e Cgil "La sinistra non vince le elezioni per- ché ha voltato le spalle all'Italia". "Prodi sul voltare le spalle all'Italia ha una cattedra all'università." Così la premier Giorgia Meloni a un comizio per le regionali in Veneto attacca Pro- di e la sinistra accusandola di avvele- nare i pozzi e strumentalizza Falcone. Ma critica anche la Cgil: "Rivoluzione nel week end esce meglio". Poi rivendica la riforma del premierato "con cui vogliamo dire basta agli in- ciuci ai giochi di palazzo"e ribadisce che il"Governo durerà l'intero mandato"