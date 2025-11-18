|
22.40
Meloni attacca Prodi,la sinistra e Cgil
"La sinistra non vince le elezioni per-
ché ha voltato le spalle all'Italia".
"Prodi sul voltare le spalle all'Italia
ha una cattedra all'università." Così
la premier Giorgia Meloni a un comizio
per le regionali in Veneto attacca Pro-
di e la sinistra accusandola di avvele-
nare i pozzi e strumentalizza Falcone.
Ma critica anche la Cgil: "Rivoluzione
nel week end esce meglio".
Poi rivendica la riforma del premierato
"con cui vogliamo dire basta agli in-
ciuci ai giochi di palazzo"e ribadisce
che il"Governo durerà l'intero mandato"