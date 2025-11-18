|
Papa: "Cambio clima è grido del Creato"
"Il Creato sta gridando attraverso
inondazioni, siccità, tempeste e caldo
implacabile. Una persona su 3 in grande
vulnerabilità" per cambiamenti clima e
"ignorarlo significa negare umanità".
Così il Papa alle Chiese particolari
del Sud del Mondo, riunite a Belém.
Dal Papa anche un messaggio alla prima
Conferenza sull'Italofonia in corso a
Roma: questo momento di incontro "possa
favorire la cooperazione e lo scambio
formativo, rinsaldando i perenni valori
cristiani della solidarietà e dell'
impegno umanitario", scrive Leone XIV.