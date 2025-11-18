Papa: "Cambio clima è grido del Creato" "Il Creato sta gridando attraverso inondazioni, siccità, tempeste e caldo implacabile. Una persona su 3 in grande vulnerabilità" per cambiamenti clima e "ignorarlo significa negare umanità". Così il Papa alle Chiese particolari del Sud del Mondo, riunite a Belém. Dal Papa anche un messaggio alla prima Conferenza sull'Italofonia in corso a Roma: questo momento di incontro "possa favorire la cooperazione e lo scambio formativo, rinsaldando i perenni valori cristiani della solidarietà e dell' impegno umanitario", scrive Leone XIV.