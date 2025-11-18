Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
18/11/2025 23:04
Papa: "Cambio clima è grido del Creato" 
 Papa: "Cambio clima è grido del Creato"
 "Il Creato sta gridando attraverso     
 inondazioni, siccità, tempeste e caldo 
 implacabile. Una persona su 3 in grande
 vulnerabilità" per cambiamenti clima e 
 "ignorarlo significa negare umanità".  
 Così il Papa  alle Chiese particolari  
 del Sud del Mondo, riunite a Belém.    

 Dal Papa anche un messaggio alla prima 
 Conferenza sull'Italofonia in corso a  
 Roma: questo momento di incontro "possa
 favorire la cooperazione e lo scambio  
 formativo, rinsaldando i perenni valori
 cristiani della solidarietà e dell'    
 impegno umanitario", scrive Leone XIV.

Torna Indietro