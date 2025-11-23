10.40 Mattarella ricorda terremoto del 1980 "Sono trascorsi 45 anni dal drammatico 23 novembre 1980 in cui violente scos- se sismiche colpirono l'Irpinia, la Basilicata e alcune aree della Puglia, causando la morte di 3mila persone, mi- gliaia di feriti e sfollati, e milioni di cittadini bisognosi di aiuto". Così ricorda Mattarella,secondo il qua- le andrebbero adeguate reazioni e solu- zioni antisismiche. Fu "impegnativa e generosa" la risposta alla "catastrofe da parte di istituzioni e volontari. Una pagina difficile della nostra sto- ria, rimasta impressa nella memoria".