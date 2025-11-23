|
10.40
Mattarella ricorda terremoto del 1980
"Sono trascorsi 45 anni dal drammatico
23 novembre 1980 in cui violente scos-
se sismiche colpirono l'Irpinia, la
Basilicata e alcune aree della Puglia,
causando la morte di 3mila persone, mi-
gliaia di feriti e sfollati, e milioni
di cittadini bisognosi di aiuto".
Così ricorda Mattarella,secondo il qua-
le andrebbero adeguate reazioni e solu-
zioni antisismiche. Fu "impegnativa e
generosa" la risposta alla "catastrofe
da parte di istituzioni e volontari.
Una pagina difficile della nostra sto-
ria, rimasta impressa nella memoria".