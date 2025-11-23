Televideo.Rai.it

23/11/2025 10:40
Mattarella ricorda terremoto del 1980 
 "Sono trascorsi 45 anni dal drammatico 
 23 novembre 1980 in cui violente scos- 
 se sismiche colpirono l'Irpinia, la    
 Basilicata e alcune aree della Puglia, 
 causando la morte di 3mila persone, mi-
 gliaia di feriti e sfollati, e milioni 
 di cittadini bisognosi di aiuto".      

 Così ricorda Mattarella,secondo il qua-
 le andrebbero adeguate reazioni e solu-
 zioni antisismiche. Fu "impegnativa e  
 generosa" la risposta alla "catastrofe 
 da parte di istituzioni e volontari.   
 Una pagina difficile della nostra sto- 
 ria, rimasta impressa nella memoria".

