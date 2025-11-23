13.40 Regionali, netto calo dell'affluenza E' dell'8,95% (in calo rispetto a quel- la della stessa ora delle precedenti consultazioni che era del 12,63) l'affluenza nazionale alle ore 12 nelle 14.586 sezioni coinvolte dalla tornata amministrativa in Veneto, Campania e Puglia. Il dato è riportato sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno. Alle 12, in Campania l'affluenza si ferma all'8,25% (contro l'11,32% prece- dente), in Puglia raggiunge l'8,53 (era il 12,04%), mentre in Veneto si attesta al 10,10%, in netto calo ri- spetto al 14,74% della scorsa elezione.