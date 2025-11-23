|
13.40
Regionali, netto calo dell'affluenza
E' dell'8,95% (in calo rispetto a quel-
la della stessa ora delle precedenti
consultazioni che era del 12,63)
l'affluenza nazionale alle ore 12 nelle
14.586 sezioni coinvolte dalla tornata
amministrativa in Veneto, Campania e
Puglia. Il dato è riportato sul sito
Eligendo del Ministero dell'Interno.
Alle 12, in Campania l'affluenza si
ferma all'8,25% (contro l'11,32% prece-
dente), in Puglia raggiunge l'8,53
(era il 12,04%), mentre in Veneto si
attesta al 10,10%, in netto calo ri-
spetto al 14,74% della scorsa elezione.