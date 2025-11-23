Televideo.Rai.it

23/11/2025 13:40
Regionali, netto calo dell'affluenza 
 Regionali, netto calo dell'affluenza   
 E' dell'8,95% (in calo rispetto a quel-
 la della stessa ora delle precedenti   
 consultazioni che era del 12,63)       
 l'affluenza nazionale alle ore 12 nelle
 14.586 sezioni coinvolte dalla tornata 
 amministrativa in Veneto, Campania e   
 Puglia. Il dato è riportato sul sito   
 Eligendo del Ministero dell'Interno.   

 Alle 12, in Campania l'affluenza si    
 ferma all'8,25% (contro l'11,32% prece-
 dente), in Puglia raggiunge l'8,53     
 (era il 12,04%), mentre in Veneto si   
 attesta al 10,10%, in netto calo ri-   
 spetto al 14,74% della scorsa elezione.

