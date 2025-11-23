Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
23/11/2025 22:20
Scontro bus e tir:morta guida turistica 
  22.20                                 
 Scontro bus e tir:morta guida turistica
 E' morta la guida turistica rimasta fe-
 rita nello scontro tra un autobus e tir
 in A10, all'imbocco della galleria Ter-
 ralba, in Liguria. La donna 63enne era 
 insegnante di inglese e tedesco oltre  
 che guida turistica ed originaria del  
 Bresciano. Stava accompagnando un grup-
 po in gita da Brescia a Nizza, ieri.   

 E' stata ricoverata in gravi condizioni
 ma la situazione è peggiorata fino al  
 decesso. Secondo la ricostruzione della
 Polizia Stradale, all'entrata della    
 galleria il pullman ha urtato il camion
 Procedevano nella stessa direzione.

Torna Indietro