22.20 Scontro bus e tir:morta guida turistica E' morta la guida turistica rimasta fe- rita nello scontro tra un autobus e tir in A10, all'imbocco della galleria Ter- ralba, in Liguria. La donna 63enne era insegnante di inglese e tedesco oltre che guida turistica ed originaria del Bresciano. Stava accompagnando un grup- po in gita da Brescia a Nizza, ieri. E' stata ricoverata in gravi condizioni ma la situazione è peggiorata fino al decesso. Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, all'entrata della galleria il pullman ha urtato il camion Procedevano nella stessa direzione.