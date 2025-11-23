|
22.20
Scontro bus e tir:morta guida turistica
E' morta la guida turistica rimasta fe-
rita nello scontro tra un autobus e tir
in A10, all'imbocco della galleria Ter-
ralba, in Liguria. La donna 63enne era
insegnante di inglese e tedesco oltre
che guida turistica ed originaria del
Bresciano. Stava accompagnando un grup-
po in gita da Brescia a Nizza, ieri.
E' stata ricoverata in gravi condizioni
ma la situazione è peggiorata fino al
decesso. Secondo la ricostruzione della
Polizia Stradale, all'entrata della
galleria il pullman ha urtato il camion
Procedevano nella stessa direzione.