|
16.30
Proiezioni: avanti Fico,Decaro,Stefani
In Campania il candidato del Centrosi-
nistra Roberto Fico si conferma in van-
taggio: è al 59,5% secondo le prime
proiezioni realizzate da Opinio Italia
per la Rai. Il candidato del Centrode-
stra Edmondo Cirielli è al 35,3%.
Anche in Puglia è avanti il candidato
del Centrosinistra Antonio Decaro, al
69,2%, mentre Luigi Lobuono per il
Centrodestra è dato al 28,8%.
In Veneto sempre largamente in vantag-
gio il candidato del Centrodestra Al-
berto Stefani, accreditato al 60,5%.
Giovanni Manildo, Centrosinistra, 30,8%