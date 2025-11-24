16.30 Proiezioni: avanti Fico,Decaro,Stefani In Campania il candidato del Centrosi- nistra Roberto Fico si conferma in van- taggio: è al 59,5% secondo le prime proiezioni realizzate da Opinio Italia per la Rai. Il candidato del Centrode- stra Edmondo Cirielli è al 35,3%. Anche in Puglia è avanti il candidato del Centrosinistra Antonio Decaro, al 69,2%, mentre Luigi Lobuono per il Centrodestra è dato al 28,8%. In Veneto sempre largamente in vantag- gio il candidato del Centrodestra Al- berto Stefani, accreditato al 60,5%. Giovanni Manildo, Centrosinistra, 30,8%