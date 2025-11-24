Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
24/11/2025 16:30
Proiezioni: avanti Fico,Decaro,Stefani 
  16.30                                 
 Proiezioni: avanti Fico,Decaro,Stefani 
 In Campania il candidato del Centrosi- 
 nistra Roberto Fico si conferma in van-
 taggio: è al 59,5% secondo le prime    
 proiezioni realizzate da Opinio Italia 
 per la Rai. Il candidato del Centrode- 
 stra Edmondo Cirielli è al 35,3%.      
 Anche in Puglia è avanti il candidato  
 del Centrosinistra Antonio Decaro, al  
 69,2%, mentre Luigi Lobuono per il     
 Centrodestra è dato al 28,8%.          

 In Veneto sempre largamente in vantag- 
 gio il candidato del Centrodestra Al-  
 berto Stefani, accreditato al 60,5%.   
 Giovanni Manildo, Centrosinistra, 30,8%

Torna Indietro