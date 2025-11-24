|
18.15
Conte: "Vinto, ora non saltellano più"
"Il nostro Roberto Fico è il nuovo
presidente della Campania. Non saltel-
lano più". Così sui social il presi-
dente del M5S, Conte.
"Abbiamo vinto ascoltando i bisogni
delle persone, delle famiglie in diffi-
coltà, dei lavoratori, delle imprese.
Ha perso chi di fronte alle difficoltà
degli italiani saltella e oggi cade
rovinosamente". E riferendosi anche
alla vittoria di Todde in Sardegna:
"Per il M5S è una doppietta storica:
due governatori in due anni" e questo
"ci dà ancora più forza e coraggio".