Televideo Regionale
24/11/2025 18:15
Conte: "Vinto, ora non saltellano più" 
 "Il nostro Roberto Fico è il nuovo     
 presidente della Campania. Non saltel- 
 lano più". Così sui social il presi-   
 dente del M5S, Conte.                  

 "Abbiamo vinto ascoltando i bisogni    
 delle persone, delle famiglie in diffi-
 coltà, dei lavoratori, delle imprese.  
 Ha perso chi di fronte alle difficoltà 
 degli italiani saltella e oggi cade    
 rovinosamente". E riferendosi anche    
 alla vittoria di Todde in Sardegna:    
 "Per il M5S è una doppietta storica:   
 due governatori in due anni" e questo  
 "ci dà ancora più forza e coraggio".

