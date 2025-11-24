18.15 Conte: "Vinto, ora non saltellano più" "Il nostro Roberto Fico è il nuovo presidente della Campania. Non saltel- lano più". Così sui social il presi- dente del M5S, Conte. "Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in diffi- coltà, dei lavoratori, delle imprese. Ha perso chi di fronte alle difficoltà degli italiani saltella e oggi cade rovinosamente". E riferendosi anche alla vittoria di Todde in Sardegna: "Per il M5S è una doppietta storica: due governatori in due anni" e questo "ci dà ancora più forza e coraggio".