18.40
Decaro: "E' un risultato straordinario"
"E'un risultato elettorale straordina-
rio.Da domani mi metterò a lavorare
perché devo meritare la fiducia di chi
mi ha votato e di chi non mi ha votato.
Così Antonio Decaro, candidato del
centrosinistra in Puglia,in forte van-
taggio su Luigi Lobuono,centrodestra.
"In queste elezioni c'è un dato negati-
vo:l'astensionismo.Se i cittadini non
si interessano alla politica è perché
la politica non si interessa a loro" ha
detto.Poi:"Schlein mi aveva già detto
che sarebbe andata in Campania. Ci ve-
dremo nei prossimi giorni".