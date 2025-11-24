18.40 Decaro: "E' un risultato straordinario" "E'un risultato elettorale straordina- rio.Da domani mi metterò a lavorare perché devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Così Antonio Decaro, candidato del centrosinistra in Puglia,in forte van- taggio su Luigi Lobuono,centrodestra. "In queste elezioni c'è un dato negati- vo:l'astensionismo.Se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro" ha detto.Poi:"Schlein mi aveva già detto che sarebbe andata in Campania. Ci ve- dremo nei prossimi giorni".