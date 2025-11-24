Televideo.Rai.it

24/11/2025 18:40
Decaro: "E' un risultato straordinario" 
 Decaro: "E' un risultato straordinario"
 "E'un risultato elettorale straordina- 
 rio.Da domani mi metterò a lavorare    
 perché devo meritare la fiducia di chi 
 mi ha votato e di chi non mi ha votato.
 Così Antonio Decaro, candidato del     
 centrosinistra in Puglia,in forte van- 
 taggio su Luigi Lobuono,centrodestra.  

 "In queste elezioni c'è un dato negati-
 vo:l'astensionismo.Se i cittadini non  
 si interessano alla politica è perché  
 la politica non si interessa a loro" ha
 detto.Poi:"Schlein mi aveva già detto  
 che sarebbe andata in Campania. Ci ve- 
 dremo nei prossimi giorni".

