20.05 Schlein:partita apertissima a Politiche "Il messaggio è che l'alternativa c'è ed è competitiva, la partita alle pros- sime Politiche è apertissima. Dove non vinciamo come in Veneto raddoppiamo il risultato rispetto a cinque anni fa. Meloni questa sera ha poco da festeg- giare e poco da saltare". Così la se- gretaria del Pd, Schlein, commenta la vittoria di Fico in Campania e Decaro in Puglia."Uniti si stravince",afferma. Questo, aggiunge, è il "governo più antimeridionalista della storia repub- blicana,ci batteremo contro l'autonomia differenziata".