24/11/2025 20:05
Schlein:partita apertissima a Politiche 
 "Il messaggio è che l'alternativa c'è  
 ed è competitiva, la partita alle pros-
 sime Politiche è apertissima. Dove non 
 vinciamo come in Veneto raddoppiamo il 
 risultato rispetto a cinque anni fa.   
 Meloni questa sera ha poco da festeg-  
 giare e poco da saltare". Così la se-  
 gretaria del Pd, Schlein, commenta la  
 vittoria di Fico in Campania e Decaro  
 in Puglia."Uniti si stravince",afferma.

 Questo, aggiunge, è il "governo più    
 antimeridionalista della storia repub- 
 blicana,ci batteremo contro l'autonomia
 differenziata".

