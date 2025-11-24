|
20.05
Schlein:partita apertissima a Politiche
"Il messaggio è che l'alternativa c'è
ed è competitiva, la partita alle pros-
sime Politiche è apertissima. Dove non
vinciamo come in Veneto raddoppiamo il
risultato rispetto a cinque anni fa.
Meloni questa sera ha poco da festeg-
giare e poco da saltare". Così la se-
gretaria del Pd, Schlein, commenta la
vittoria di Fico in Campania e Decaro
in Puglia."Uniti si stravince",afferma.
Questo, aggiunge, è il "governo più
antimeridionalista della storia repub-
blicana,ci batteremo contro l'autonomia
differenziata".