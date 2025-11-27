Televideo.Rai.it

27/11/2025 19:00
Inps: più posti di lavoro e contributi 
 Nel 2024 le imprese del settore privato
 non agricolo attive risultano 1.672.637
 in lieve incremento rispetto al 2023   
 (+0,2%). Più marcata la crescita del   
 numero medio annuo di posizioni lavora-
 tive, a 15.719.018 posti (+2,5%) e dei 
 contributi complessivi, pari a 171,3   
 miliardi di euro (+6,1%). Così l'Inps. 

 Il maggior numero di imprese attive si 
 concentra in Lombardia, Lazio, Campania
 e Veneto. La Lombardia guida anche per 
 le posizioni lavorative e per contribu-
 ti, con 51,8 miliardi di euro, pari al 
 30,2% del totale nazionale.

