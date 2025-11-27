|
19.00
Inps: più posti di lavoro e contributi
Nel 2024 le imprese del settore privato
non agricolo attive risultano 1.672.637
in lieve incremento rispetto al 2023
(+0,2%). Più marcata la crescita del
numero medio annuo di posizioni lavora-
tive, a 15.719.018 posti (+2,5%) e dei
contributi complessivi, pari a 171,3
miliardi di euro (+6,1%). Così l'Inps.
Il maggior numero di imprese attive si
concentra in Lombardia, Lazio, Campania
e Veneto. La Lombardia guida anche per
le posizioni lavorative e per contribu-
ti, con 51,8 miliardi di euro, pari al
30,2% del totale nazionale.