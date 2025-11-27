19.00 Inps: più posti di lavoro e contributi Nel 2024 le imprese del settore privato non agricolo attive risultano 1.672.637 in lieve incremento rispetto al 2023 (+0,2%). Più marcata la crescita del numero medio annuo di posizioni lavora- tive, a 15.719.018 posti (+2,5%) e dei contributi complessivi, pari a 171,3 miliardi di euro (+6,1%). Così l'Inps. Il maggior numero di imprese attive si concentra in Lombardia, Lazio, Campania e Veneto. La Lombardia guida anche per le posizioni lavorative e per contribu- ti, con 51,8 miliardi di euro, pari al 30,2% del totale nazionale.