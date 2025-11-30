22.00 Incidenti stradali, 10 morti in 24 ore Domenica di sangue sulle strade italia- ne.A Catania un 38enne è morto dopo il ribaltamento della sua auto.Gravis- simo anche il sinistro avvenuto in Abruzzo, sulla statale 652 Fondovalle Sangro,nel territorio di Atessa,dove tre persone sono decedute.In un altro incidente alle porte di Torino un 21enne è deceduto a Candiolo, dopo es- sere stato sbalzato fuori dall'abita- colo della sua vettura finita fuori strada. Questi si sommano agli incidenti già avvenuti in Sardegna e nel Cosentino.