Incidenti stradali, 10 morti in 24 ore
Domenica di sangue sulle strade italia-
ne.A Catania un 38enne è morto dopo
il ribaltamento della sua auto.Gravis-
simo anche il sinistro avvenuto in
Abruzzo, sulla statale 652 Fondovalle
Sangro,nel territorio di Atessa,dove
tre persone sono decedute.In un altro
incidente alle porte di Torino un
21enne è deceduto a Candiolo, dopo es-
sere stato sbalzato fuori dall'abita-
colo della sua vettura finita fuori
strada.
Questi si sommano agli incidenti già
avvenuti in Sardegna e nel Cosentino.