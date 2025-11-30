Televideo.Rai.it

30/11/2025 22:00
Incidenti stradali, 10 morti in 24 ore 
 Incidenti stradali, 10 morti in 24 ore 
 Domenica di sangue sulle strade italia-
 ne.A Catania un 38enne è morto dopo    
 il ribaltamento della sua auto.Gravis- 
 simo anche il sinistro avvenuto in     
 Abruzzo, sulla statale 652 Fondovalle  
 Sangro,nel territorio di Atessa,dove   
 tre persone sono decedute.In un altro  
 incidente alle porte di Torino un      
 21enne è deceduto a Candiolo, dopo es- 
 sere stato sbalzato fuori dall'abita-  
 colo della sua vettura finita fuori    
 strada.                                

 Questi si sommano agli incidenti già   
 avvenuti in Sardegna e nel Cosentino.

