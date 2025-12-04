13.23 Meloni a Cna:lavoriamo su costi energia Il costo dell'energia è "un tema cru- ciale", una "questione che sta molto a cuore a tutto il governo e sulla quale stiamo lavorando".Così la premier Melo- ni in videomessaggio all'Assemblea Cna. "Artigiani e piccoli imprenditori siete il motore dell'economia nazionale, l' anima del Made in Italy,un mondo che sa innovarsi senza perdere identità. Siete patrimonio materiale e immateriale". "Non rinunciamo ad affrontare altre questioni fondamentali:come il peso op- primente della burocrazia,che è un fre- no insostenibile alla crescita".