13.23
Meloni a Cna:lavoriamo su costi energia
Il costo dell'energia è "un tema cru-
ciale", una "questione che sta molto a
cuore a tutto il governo e sulla quale
stiamo lavorando".Così la premier Melo-
ni in videomessaggio all'Assemblea Cna.
"Artigiani e piccoli imprenditori siete
il motore dell'economia nazionale, l'
anima del Made in Italy,un mondo che sa
innovarsi senza perdere identità. Siete
patrimonio materiale e immateriale".
"Non rinunciamo ad affrontare altre
questioni fondamentali:come il peso op-
primente della burocrazia,che è un fre-
no insostenibile alla crescita".