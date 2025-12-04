Televideo.Rai.it

04/12/2025 13:23
Meloni a Cna:lavoriamo su costi energia 
 Il costo dell'energia è "un tema cru-  
 ciale", una "questione che sta molto a 
 cuore a tutto il governo e sulla quale 
 stiamo lavorando".Così la premier Melo-
 ni in videomessaggio all'Assemblea Cna.
 "Artigiani e piccoli imprenditori siete
 il motore dell'economia nazionale, l'  
 anima del Made in Italy,un mondo che sa
 innovarsi senza perdere identità. Siete
 patrimonio materiale e immateriale".   

 "Non rinunciamo ad affrontare altre    
 questioni fondamentali:come il peso op-
 primente della burocrazia,che è un fre-
 no insostenibile alla crescita".

