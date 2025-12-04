Televideo.Rai.it

04/12/2025 20:47
 Israele a Eurovision, 4 Paesi disertano
 Le emittenti televisive pubbliche che  
 fanno parte dell'European Broadcasting 
 Union (EBU), hanno deciso di far       
 partecipare Israele alla competizione  
 Eurovision Song Contest.Dopo l'annuncio
 Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia
 hanno detto che boicotteranno la       
 prossima edizione che si terrà a       
 Vienna a maggio del 2026.              

 Immediata la reazione del presidente   
 israeliano Herzog: "Israele merita di  
 essere rappresentato su ogni palco-    
 scenico del mondo e mi impegno piena-  
 mente e attivamente per questo".

