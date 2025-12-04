|
20.47
Israele a Eurovision, 4 Paesi disertano
Le emittenti televisive pubbliche che
fanno parte dell'European Broadcasting
Union (EBU), hanno deciso di far
partecipare Israele alla competizione
Eurovision Song Contest.Dopo l'annuncio
Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia
hanno detto che boicotteranno la
prossima edizione che si terrà a
Vienna a maggio del 2026.
Immediata la reazione del presidente
israeliano Herzog: "Israele merita di
essere rappresentato su ogni palco-
scenico del mondo e mi impegno piena-
mente e attivamente per questo".