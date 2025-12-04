20.47 Israele a Eurovision, 4 Paesi disertano Le emittenti televisive pubbliche che fanno parte dell'European Broadcasting Union (EBU), hanno deciso di far partecipare Israele alla competizione Eurovision Song Contest.Dopo l'annuncio Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia hanno detto che boicotteranno la prossima edizione che si terrà a Vienna a maggio del 2026. Immediata la reazione del presidente israeliano Herzog: "Israele merita di essere rappresentato su ogni palco- scenico del mondo e mi impegno piena- mente e attivamente per questo".