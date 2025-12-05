9.33 Mafie Roma-Campania, 14 arresti a Roma Blitz contro la criminalità organizzata a Roma,realizzato da Dda e Carabinieri. Quattordici arresti con accuse, a vario titolo, di tentato omicidio, tentato sequestro di persona, estorsione aggra- vata dal metodo mafioso, spaccio. Coinvolti il clan romano enese e quello campano Di Lauro: un malvivente romano si sarebbe spacciato per un emissario dei Senese in un territorio di interes- se anche dei Di Lauro. Da qui la rea- zione violenta dei due gruppi. Tra gli arrestati Angelo Senese e l'ex vice di 'Diabolik'.