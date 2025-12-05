|
9.33
Mafie Roma-Campania, 14 arresti a Roma
Blitz contro la criminalità organizzata
a Roma,realizzato da Dda e Carabinieri.
Quattordici arresti con accuse, a vario
titolo, di tentato omicidio, tentato
sequestro di persona, estorsione aggra-
vata dal metodo mafioso, spaccio.
Coinvolti il clan romano enese e quello
campano Di Lauro: un malvivente romano
si sarebbe spacciato per un emissario
dei Senese in un territorio di interes-
se anche dei Di Lauro. Da qui la rea-
zione violenta dei due gruppi.
Tra gli arrestati Angelo Senese e l'ex
vice di 'Diabolik'.