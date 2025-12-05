Televideo.Rai.it

05/12/2025 09:33
Mafie Roma-Campania, 14 arresti a Roma 
 Blitz contro la criminalità organizzata
 a Roma,realizzato da Dda e Carabinieri.
 Quattordici arresti con accuse, a vario
 titolo, di tentato omicidio, tentato   
 sequestro di persona, estorsione aggra-
 vata dal metodo mafioso, spaccio.      
 Coinvolti il clan romano enese e quello
 campano Di Lauro: un malvivente romano 
 si sarebbe spacciato per un emissario  
 dei Senese in un territorio di interes-
 se anche dei Di Lauro. Da qui la rea-  
 zione violenta dei due gruppi.         

 Tra gli arrestati Angelo Senese e l'ex 
 vice di 'Diabolik'.

