07/12/2025 19:35
La Scala, applausi per Segre e inno 
 Salutata da un lungo applauso, che ha  
 preceduto l'Inno di Mameli,Liliana Se- 
 gre siede al posto del presidente della
 Repubblica Sergio Mattarella.Alla Prima
 alla Scala di Milano, quest'anno,per il
 governo c'è il ministro Giuli.Tra gli  
 altri rappresentanti delle istituzioni 
 il presidente della Regione Lombardia, 
 Attilio Fontana e i vicepresidenti di  
 di Camera e Senato.                    

 In piazza Scala le proteste dei lavora-
 tori dello spettacolo e i manifestanti 
 di Cub e proPal.L'incasso della Prima è
 di 2.679.482 euro, un record.

