19.35
La Scala, applausi a Segre e per l'Inno
Salutata da un lungo applauso, che ha
preceduto l'Inno di Mameli,Liliana Se-
gre siede al posto del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.Alla Prima
alla Scala di Milano, quest'anno,per il
governo c'è il ministro Giuli.Tra gli
altri rappresentanti delle istituzioni
il presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana e i vicepresidenti di
di Camera e Senato.
In piazza Scala le proteste dei lavora-
tori dello spettacolo e i manifestanti
di Cub e proPal.L'incasso della Prima è
di 2.679.482 euro, un record.