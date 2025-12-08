9.30 Mondo in apatia, appello umanitario Onu L'Onu denuncia l'"apatia" del mondo di fronte alla sofferenza di milioni di persone sul pianeta e lancia un appello umanitario per il 2026 per rispondere ai finanziamenti in caduta libera. "Questa è un'epoca di brutalità,impuni- tà e indifferenza", ha detto a New York il capo delle operazioni umanita- rie delle Nazioni Unite, Fletcher, pre- sentando un piano che spera raccolga almeno 23 miliardi di dollari per aiu- tare 87 milioni di persone a Gaza, Su- dan, Haiti, Myanmar e Ucraina. "Per la Palestina servono aiuti per 4 mld di$".