Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
08/12/2025 09:30
Mondo in apatia, appello umanitario Onu 
   9.30                                 
 Mondo in apatia, appello umanitario Onu
 L'Onu denuncia l'"apatia" del mondo di 
 fronte alla sofferenza di milioni di   
 persone sul pianeta e lancia un appello
 umanitario per il 2026 per rispondere  
 ai finanziamenti in caduta libera.     

 "Questa è un'epoca di brutalità,impuni-
 tà e indifferenza", ha detto a New     
 York il capo delle operazioni umanita- 
 rie delle Nazioni Unite, Fletcher, pre-
 sentando un piano che spera raccolga   
 almeno 23 miliardi di dollari per aiu- 
 tare 87 milioni di persone a Gaza, Su- 
 dan, Haiti, Myanmar e Ucraina. "Per la 
 Palestina servono aiuti per 4 mld di$".

Torna Indietro