9.30
Mondo in apatia, appello umanitario Onu
L'Onu denuncia l'"apatia" del mondo di
fronte alla sofferenza di milioni di
persone sul pianeta e lancia un appello
umanitario per il 2026 per rispondere
ai finanziamenti in caduta libera.
"Questa è un'epoca di brutalità,impuni-
tà e indifferenza", ha detto a New
York il capo delle operazioni umanita-
rie delle Nazioni Unite, Fletcher, pre-
sentando un piano che spera raccolga
almeno 23 miliardi di dollari per aiu-
tare 87 milioni di persone a Gaza, Su-
dan, Haiti, Myanmar e Ucraina. "Per la
Palestina servono aiuti per 4 mld di$".