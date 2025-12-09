Televideo.Rai.it

09/12/2025 13:40
Sanità, 15 gli ospedali di alto livello 
 Sono 15 le strutture ospedaliere       
 italiane che hanno raggiunto nel 2024  
 livello alto o molto alto su almeno 6  
 delle aree cliniche valutate da Agenas,
 Agenzia nazionale della Sanità.        

 Si concentrano soprattutto in Lombardia
 (con 5 strutture di livello alto/molto 
 valutate su 6 o 7 aree), Veneto (3     
 strutture su 6 e 7 aree), Emilia-      
 Romagna (2 strutture su 6 e 7 aree).   
 Le eccellenze a Savigliano (Cuneo) e   
 Mestre (Venezia), il massimo in tutte  
 le aree valutate.Restano diseguaglianze
 territoriali, anche se il Sud migliora.

