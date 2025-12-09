|
Sanità, 15 gli ospedali di alto livello
Sono 15 le strutture ospedaliere
italiane che hanno raggiunto nel 2024
livello alto o molto alto su almeno 6
delle aree cliniche valutate da Agenas,
Agenzia nazionale della Sanità.
Si concentrano soprattutto in Lombardia
(con 5 strutture di livello alto/molto
valutate su 6 o 7 aree), Veneto (3
strutture su 6 e 7 aree), Emilia-
Romagna (2 strutture su 6 e 7 aree).
Le eccellenze a Savigliano (Cuneo) e
Mestre (Venezia), il massimo in tutte
le aree valutate.Restano diseguaglianze
territoriali, anche se il Sud migliora.