10/12/2025 13:00
Lagarde:Economia Ue meglio del previsto 
 Lagarde:Economia Ue meglio del previsto
 "Ben posizionati con inflazione al 2%, 
 l'economia area euro va meglio di quan-
 to si temesse e con la Bce che potrebbe
 migliorare le previsioni a dicembre".  
 Così Christine Lagarde,presidente della
 Banca centrale europea sui tassi d'in- 
 teresse. Parlando, a un evento del Fi- 
 nancial Times, anche di dazi tra Paesi 
 Ue: "Sono l'equivalente di un dazio del
 110% sui servizi e del 60% sui beni".  

 Sul prestito Ue a Kiev: "Fa leva sugli 
 asset russi congelati in Europa, ma non
 rimuove il titolo di proprietà russo". 
 Per la Difesa, "sì agli Eurobond".

