|
13.00
Lagarde:Economia Ue meglio del previsto
"Ben posizionati con inflazione al 2%,
l'economia area euro va meglio di quan-
to si temesse e con la Bce che potrebbe
migliorare le previsioni a dicembre".
Così Christine Lagarde,presidente della
Banca centrale europea sui tassi d'in-
teresse. Parlando, a un evento del Fi-
nancial Times, anche di dazi tra Paesi
Ue: "Sono l'equivalente di un dazio del
110% sui servizi e del 60% sui beni".
Sul prestito Ue a Kiev: "Fa leva sugli
asset russi congelati in Europa, ma non
rimuove il titolo di proprietà russo".
Per la Difesa, "sì agli Eurobond".