13.00 Lagarde:Economia Ue meglio del previsto "Ben posizionati con inflazione al 2%, l'economia area euro va meglio di quan- to si temesse e con la Bce che potrebbe migliorare le previsioni a dicembre". Così Christine Lagarde,presidente della Banca centrale europea sui tassi d'in- teresse. Parlando, a un evento del Fi- nancial Times, anche di dazi tra Paesi Ue: "Sono l'equivalente di un dazio del 110% sui servizi e del 60% sui beni". Sul prestito Ue a Kiev: "Fa leva sugli asset russi congelati in Europa, ma non rimuove il titolo di proprietà russo". Per la Difesa, "sì agli Eurobond".