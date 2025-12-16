|
8.21
Forbes: Musk il 1° oltre 600mld dollari
Non solo la sua SpaceX è diventata l'
azienda che vale di più nel mondo: ora
Elon Musk -azionista al 42%- diventa la
prima persona nel mondo a superare, e
e di parecchio, i 600 miliardi netti
di patrimonio, in dollari. Suo anche il
record precedente: primo a 500 miliardi
E' la rivista economica americana
Forbes a 'incoronare' Musk: il patron
di SpaceX, Tesla e X è in cima alla
classifica con 677 miliardi. Dietro di
lui Larry Page, cofondatore di Google,
a "soli" 252 miliardi di dollari.