16/12/2025 08:21
Forbes: Musk il 1° oltre 600mld dollari 
 Forbes: Musk il 1° oltre 600mld dollari
 Non solo la sua SpaceX è diventata l'  
 azienda che vale di più nel mondo: ora 
 Elon Musk -azionista al 42%- diventa la
 prima persona nel mondo a superare, e  
 e di parecchio, i 600 miliardi netti   
 di patrimonio, in dollari. Suo anche il
 record precedente: primo a 500 miliardi

 E' la rivista economica americana      
 Forbes a 'incoronare' Musk: il patron  
 di SpaceX, Tesla e X è in cima alla    
 classifica con 677 miliardi. Dietro di 
 lui Larry Page, cofondatore di Google, 
 a "soli" 252 miliardi di dollari.

