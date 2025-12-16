22.45 Domani sciopero 4 ore trasporto aereo Mercoledì difficile per chi viaggia in aereo: proclamati diversi scioperi nazionali, dalle 13 alle 17. La protesta riguarderà i lavoratori di Enav e Techno Sky, operanti negli scali di Roma e in quelli della Sicilia; il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers; e il perso- nale di diverse compagnie aeree: Ita, Vueling e Air France-Klm. Sul sito dell'Enac c'è l'elenco dei voli garantiti e delle fasce di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.