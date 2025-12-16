|
22.45
Domani sciopero 4 ore trasporto aereo
Mercoledì difficile per chi viaggia in
aereo: proclamati diversi scioperi
nazionali, dalle 13 alle 17.
La protesta riguarderà i lavoratori di
Enav e Techno Sky, operanti negli scali
di Roma e in quelli della Sicilia; il
personale delle aziende di handling
associate ad Assohandlers; e il perso-
nale di diverse compagnie aeree: Ita,
Vueling e Air France-Klm.
Sul sito dell'Enac c'è l'elenco dei
voli garantiti e delle fasce di tutela,
dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.