16/12/2025 22:45
Domani sciopero 4 ore trasporto aereo 
 Mercoledì difficile per chi viaggia in 
 aereo: proclamati diversi scioperi     
 nazionali, dalle 13 alle 17.           

 La protesta riguarderà i lavoratori di 
 Enav e Techno Sky, operanti negli scali
 di Roma e in quelli della Sicilia; il  
 personale delle aziende di handling    
 associate ad Assohandlers; e il perso- 
 nale di diverse compagnie aeree: Ita,  
 Vueling e Air France-Klm.              

 Sul sito dell'Enac c'è l'elenco dei    
 voli garantiti e delle fasce di tutela,
 dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

