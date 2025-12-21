Televideo.Rai.it

21/12/2025 17:46
Fiumicino supera 50mln passeggeri annui 
 Per la prima volta l'aeroporto di Roma 
 Fiumicino raggiunge e supera il record 
 storico di 50 milioni di passeggeri in 
 un anno. Primato registrato alle porte 
 delle feste natalizie in cui Aeroporti 
 di Roma,prevede di accogliere in tutto 
 oltre 2mln di viaggiatori.Il Leonardo  
 da Vinci, entrato nella Top 10 degli   
 scali più connessi al mondo,accoglie un
 numero elevato di transiti,garantendo  
 i più elevati standard di qualità.     

 Il 2025 si chiuderà con oltre 51mln di 
 passeggeri complessivi,registrando un  
 aumento di oltre il 4% rispetto al 2024

