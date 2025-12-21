|
17.46
Fiumicino supera 50mln passeggeri annui
Per la prima volta l'aeroporto di Roma
Fiumicino raggiunge e supera il record
storico di 50 milioni di passeggeri in
un anno. Primato registrato alle porte
delle feste natalizie in cui Aeroporti
di Roma,prevede di accogliere in tutto
oltre 2mln di viaggiatori.Il Leonardo
da Vinci, entrato nella Top 10 degli
scali più connessi al mondo,accoglie un
numero elevato di transiti,garantendo
i più elevati standard di qualità.
Il 2025 si chiuderà con oltre 51mln di
passeggeri complessivi,registrando un
aumento di oltre il 4% rispetto al 2024