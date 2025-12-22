Televideo.Rai.it

22/12/2025 12:03
Meloni:Italia ascoltata grazie militari 
 Gli auguri della premier Meloni ai     
 militari italiani all'estero. "E' la   
 forza, la credibilità degli eserciti lo
 strumento più efficace per combattere  
 le guerre. Dialogo, diplomazia, buone  
 intenzioni servono, ma devono poggiare 
 su basi solide". 'Si vis pacem para    
 bellum' è "pragmatismo,non bellicismo".

 "Non ho mai accettato la narrazione di 
 chi contrappone pacifismo e forze      
 armate"; "pace è soprattutto equilibrio
 di potenza". "Siamo ascoltati come     
 Nazione autorevole e forte, grazie a   
 nostri uomini e donne nel mondo".

