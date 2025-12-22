12.03 Meloni:Italia ascoltata grazie militari Gli auguri della premier Meloni ai militari italiani all'estero. "E' la forza, la credibilità degli eserciti lo strumento più efficace per combattere le guerre. Dialogo, diplomazia, buone intenzioni servono, ma devono poggiare su basi solide". 'Si vis pacem para bellum' è "pragmatismo,non bellicismo". "Non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone pacifismo e forze armate"; "pace è soprattutto equilibrio di potenza". "Siamo ascoltati come Nazione autorevole e forte, grazie a nostri uomini e donne nel mondo".