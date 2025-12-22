|
12.03
Meloni:Italia ascoltata grazie militari
Gli auguri della premier Meloni ai
militari italiani all'estero. "E' la
forza, la credibilità degli eserciti lo
strumento più efficace per combattere
le guerre. Dialogo, diplomazia, buone
intenzioni servono, ma devono poggiare
su basi solide". 'Si vis pacem para
bellum' è "pragmatismo,non bellicismo".
"Non ho mai accettato la narrazione di
chi contrappone pacifismo e forze
armate"; "pace è soprattutto equilibrio
di potenza". "Siamo ascoltati come
Nazione autorevole e forte, grazie a
nostri uomini e donne nel mondo".