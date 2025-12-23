|
23.00
Papa: tregua 24 ore a Natale nel mondo
"Veramente tra le cose che mi causano
molta tristezza c'è il fatto che la
Russia ha rifiutato una tregua di Na-
tale". Lo ha detto il Papa uscendo da
Villa Barberini a Castel Gandolfo prima
di fare rientro in Vaticano.
"Io faccio ancora una volta questa ri-
chiesta a tutte le persone di buona
volontà: rispettare almeno nella festa
della nascita di Gesù una tregua di
24 ore in Ucraina e in tutto il mondo",
è l'appello. "Questo clima natalizio ci
spinge a fare domande, ma ricordiamoci
che l'essenziale è la pace".