23.00 Papa: tregua 24 ore a Natale nel mondo "Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Na- tale". Lo ha detto il Papa uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di fare rientro in Vaticano. "Io faccio ancora una volta questa ri- chiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo", è l'appello. "Questo clima natalizio ci spinge a fare domande, ma ricordiamoci che l'essenziale è la pace".