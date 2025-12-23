Televideo.Rai.it

23/12/2025 23:00
Papa: tregua 24 ore a Natale nel mondo 
 "Veramente tra le cose che mi causano  
 molta tristezza c'è il fatto che la    
 Russia ha rifiutato una tregua di Na-  
 tale". Lo ha detto il Papa uscendo da  
 Villa Barberini a Castel Gandolfo prima
 di fare rientro in Vaticano.           

 "Io faccio ancora una volta questa ri- 
 chiesta a tutte le persone di buona    
 volontà: rispettare almeno nella festa 
 della nascita di Gesù una tregua di    
 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo",
 è l'appello. "Questo clima natalizio ci
 spinge a fare domande, ma ricordiamoci 
 che l'essenziale è la pace".

