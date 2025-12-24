14.00 Allerta meteo a Natale, vento e piene Allerta arancione per la Vigilia di Natale e rischio frane e piene dei fiu- mi, soprattutto in collina e montagna nel Bolognese e in Romagna. Sulle coste rischio mareggiate. E il 25, giorno di Natale, è allerta rossa in pianura bo- lognese nelle province di Bologna,Fer- rara,Ravenna.Emilia Romagna sorvegliata Vigilia di Natale con la Bora a Trieste con raffiche fino a 120 km/h. Neve in molti luoghi d'Italia, anche a bassa quota. E un Natale di pioggia e vento in altre zone, incluso il Sud, dal Mo- lise alla Basilicata.