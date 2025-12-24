|
14.00
Allerta meteo a Natale, vento e piene
Allerta arancione per la Vigilia di
Natale e rischio frane e piene dei fiu-
mi, soprattutto in collina e montagna
nel Bolognese e in Romagna. Sulle coste
rischio mareggiate. E il 25, giorno di
Natale, è allerta rossa in pianura bo-
lognese nelle province di Bologna,Fer-
rara,Ravenna.Emilia Romagna sorvegliata
Vigilia di Natale con la Bora a Trieste
con raffiche fino a 120 km/h. Neve in
molti luoghi d'Italia, anche a bassa
quota. E un Natale di pioggia e vento
in altre zone, incluso il Sud, dal Mo-
lise alla Basilicata.