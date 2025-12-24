Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
24/12/2025 14:00
Natale,allerta meteo.Emilia sorvegliata 
  14.00                                 
 Natale,allerta meteo.Emilia sorvegliata
 Allerta arancione per la Vigilia di    
 Natale e rischio frane e piene dei fiu-
 mi, soprattutto in collina e montagna  
 nel Bolognese e in Romagna. Sulle coste
 rischio mareggiate. E il 25, giorno di 
 Natale, è allerta rossa in pianura bo- 
 lognese nelle province di Bologna,Fer- 
 rara,Ravenna.Emilia Romagna sorvegliata

 Vigilia di Natale con la Bora a Trieste
 con raffiche fino a 120 km/h. Neve in  
 molti luoghi d'Italia, anche a bassa   
 quota. E un Natale di pioggia e vento  
 in altre zone, incluso il Sud, dal Mo- 
 lise alla Basilicata.

Torna Indietro