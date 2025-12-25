Televideo.Rai.it

25/12/2025 10:48
Papa: la pace esiste ed è già tra noi 
 Papa: la pace esiste ed è già tra noi  
 Il Papa presiede nella Basilica di San 
 Pietro la Messa di Natale. "'Vi lascio 
 la pace, vi do la mia pace. Non come la
 dà il mondo, io la do a voi'", dice il 
 Papa citando le parole di Gesù ai suoi 
 discepoli "messaggeri di pace".        

 "E' un nuovo giorno! Anche noi parteci-
 piamo di questa svolta, alla quale     
 nessuno sembra credere ancora: la pace 
 esiste ed è già in mezzo a noi. Siamo  
 sorpresi dalla pace e celebriamo questo
 dono e come ci è stato fatto.Nel'come',
 infatti, brilla la differenza divina,  
 che ci fa prorompere in canti di gioia"

