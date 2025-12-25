|
10.48
Papa: la pace esiste ed è già tra noi
Il Papa presiede nella Basilica di San
Pietro la Messa di Natale. "'Vi lascio
la pace, vi do la mia pace. Non come la
dà il mondo, io la do a voi'", dice il
Papa citando le parole di Gesù ai suoi
discepoli "messaggeri di pace".
"E' un nuovo giorno! Anche noi parteci-
piamo di questa svolta, alla quale
nessuno sembra credere ancora: la pace
esiste ed è già in mezzo a noi. Siamo
sorpresi dalla pace e celebriamo questo
dono e come ci è stato fatto.Nel'come',
infatti, brilla la differenza divina,
che ci fa prorompere in canti di gioia"