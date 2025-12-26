|
15.18
Cade da funivia Friuli, grave un 32enne
Un 32enne di Mortara, Pavia. è in gravi
condizioni dopo essere caduto, ieri,
dalla seggiovia Tremol Uno in Friuli.
L'uomo stava scendendo a valle dalla
baita-ristorante in cui lavora, a fine
turno. Secondo una prima ricostruzione,
una raffica di vento ha sollevato una
rete di sicurezza che si è impigliata
negli scarponi e lo ha tirato giù dal
sedile.
Il volo di 10 metri si è concluso sulla
base di cemento di uno dei piloni dell'
impianto:traumi a torace,bacino e gambe