15.18 Cade da funivia Friuli, grave un 32enne Un 32enne di Mortara, Pavia. è in gravi condizioni dopo essere caduto, ieri, dalla seggiovia Tremol Uno in Friuli. L'uomo stava scendendo a valle dalla baita-ristorante in cui lavora, a fine turno. Secondo una prima ricostruzione, una raffica di vento ha sollevato una rete di sicurezza che si è impigliata negli scarponi e lo ha tirato giù dal sedile. Il volo di 10 metri si è concluso sulla base di cemento di uno dei piloni dell' impianto:traumi a torace,bacino e gambe