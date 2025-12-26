Televideo.Rai.it

26/12/2025 15:18
Cade da funivia Friuli, grave un 32enne 
 Un 32enne di Mortara, Pavia. è in gravi
 condizioni dopo essere caduto, ieri,   
 dalla seggiovia Tremol Uno in Friuli.  

 L'uomo stava scendendo a valle dalla   
 baita-ristorante in cui lavora, a fine 
 turno. Secondo una prima ricostruzione,
 una raffica di vento ha sollevato una  
 rete di sicurezza che si è impigliata  
 negli scarponi e lo ha tirato giù dal  
 sedile.                                

 Il volo di 10 metri si è concluso sulla
 base di cemento di uno dei piloni dell'
 impianto:traumi a torace,bacino e gambe

