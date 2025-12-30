12.50 Incidente funivia a Macugnaga, 2 feriti Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, in Piemonte.Secondo le prime informazioni, la cabina sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte, schiantandosi contro un muro. Due persone sono rimaste ferite. Un centinaio di sciatori, tra cui alcuni bambini, sono bloccati in quota. Sono tutti illesi, ma dovranno essere portati a valle dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della GdF perché al momento la funivia è bloccata e non può essere rimessa in funzione.