|
12.50
Incidente funivia a Macugnaga, 2 feriti
Incidente alla funivia del Monte Moro
a Macugnaga, in Valle Anzasca, in
Piemonte.Secondo le prime informazioni,
la cabina sarebbe arrivata troppo
velocemente alla stazione a monte,
schiantandosi contro un muro.
Due persone sono rimaste ferite. Un
centinaio di sciatori, tra cui alcuni
bambini, sono bloccati in quota.
Sono tutti illesi, ma dovranno essere
portati a valle dagli elicotteri dei
Vigili del Fuoco e della GdF perché
al momento la funivia è bloccata e non
può essere rimessa in funzione.