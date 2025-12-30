Televideo.Rai.it

30/12/2025 12:50
 Incidente funivia a Macugnaga, 2 feriti
 Incidente alla funivia del Monte Moro  
 a Macugnaga, in Valle Anzasca, in      
 Piemonte.Secondo le prime informazioni,
 la cabina sarebbe arrivata troppo      
 velocemente alla stazione a monte,     
 schiantandosi contro un muro.          

 Due persone sono rimaste ferite. Un    
 centinaio di sciatori, tra cui alcuni  
 bambini, sono bloccati in quota.       
 Sono tutti illesi, ma dovranno essere  
 portati a valle dagli elicotteri dei   
 Vigili del Fuoco e della GdF perché    
 al momento la funivia è bloccata e non 
 può essere rimessa in funzione.

