30/12/2025 15:14
Manovra,Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta" 
  15.14                                 
 Manovra,Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta"
 "Noi l'abbiamo approvata, altri Paesi  
 in Europa non ce l'hanno fatta". Così  
 il ministro dell'Economia Giorgetti in-
 contrando la stampa alla Camera dopo   
 il via libera alla Manovra.            

 Poi sulle pensioni: "L'intervento del  
 governo ha ridotto di due mesi nel 2027
 l'aumento dell'età pensionabile perché 
 in automatico sarebbe aumentata di tre 
 mesi". E se i conti andranno bene "cer-
 cheremo di ridurre quel mese in più".  
 Una Manovra per ricchi? "E' falso", lo 
 sforzo fatto "si concentra sui redditi 
 medio-bassi".E"aumenti concreti salari"

