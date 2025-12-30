15.14 Manovra,Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta" "Noi l'abbiamo approvata, altri Paesi in Europa non ce l'hanno fatta". Così il ministro dell'Economia Giorgetti in- contrando la stampa alla Camera dopo il via libera alla Manovra. Poi sulle pensioni: "L'intervento del governo ha ridotto di due mesi nel 2027 l'aumento dell'età pensionabile perché in automatico sarebbe aumentata di tre mesi". E se i conti andranno bene "cer- cheremo di ridurre quel mese in più". Una Manovra per ricchi? "E' falso", lo sforzo fatto "si concentra sui redditi medio-bassi".E"aumenti concreti salari"