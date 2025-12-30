|
15.14
Manovra,Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta"
"Noi l'abbiamo approvata, altri Paesi
in Europa non ce l'hanno fatta". Così
il ministro dell'Economia Giorgetti in-
contrando la stampa alla Camera dopo
il via libera alla Manovra.
Poi sulle pensioni: "L'intervento del
governo ha ridotto di due mesi nel 2027
l'aumento dell'età pensionabile perché
in automatico sarebbe aumentata di tre
mesi". E se i conti andranno bene "cer-
cheremo di ridurre quel mese in più".
Una Manovra per ricchi? "E' falso", lo
sforzo fatto "si concentra sui redditi
medio-bassi".E"aumenti concreti salari"