|
20.42
85 femminicidi in 10 mesi in Italia
Dal 2025 che sta per finire arriva un
quadro statistico inquietante:tra il 1°
gennaio e il 20 ottobre le donne vit-
time di omicidio volontario sono state
85,secondo il 12° Rapporto Eures. Resta
stabile la regola non scritta: le donne
muoiono soprattutto in ambito familiare
o affettivo, per mano di un partner o
ex. Eures segnala che il fenomeno pre-
vale al Nord,con la Lombardia in testa.
Inoltre la relazione Istat stima che
il 31,9% delle donne tra 16 e 75 anni
abbia subìto nella vita almeno una
violenza fisica o sessuale.