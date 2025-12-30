20.42 85 femminicidi in 10 mesi in Italia Dal 2025 che sta per finire arriva un quadro statistico inquietante:tra il 1° gennaio e il 20 ottobre le donne vit- time di omicidio volontario sono state 85,secondo il 12° Rapporto Eures. Resta stabile la regola non scritta: le donne muoiono soprattutto in ambito familiare o affettivo, per mano di un partner o ex. Eures segnala che il fenomeno pre- vale al Nord,con la Lombardia in testa. Inoltre la relazione Istat stima che il 31,9% delle donne tra 16 e 75 anni abbia subìto nella vita almeno una violenza fisica o sessuale.