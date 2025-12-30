Televideo.Rai.it

30/12/2025 20:42
85 femminicidi in 10 mesi in Italia 
 85 femminicidi in 10 mesi in Italia    
 Dal 2025 che sta per finire arriva un  
 quadro statistico inquietante:tra il 1°
 gennaio e il 20 ottobre le donne vit-  
 time di omicidio volontario sono state 
 85,secondo il 12° Rapporto Eures. Resta
 stabile la regola non scritta: le donne
 muoiono soprattutto in ambito familiare
 o affettivo, per mano di un partner o  
 ex. Eures segnala che il fenomeno pre- 
 vale al Nord,con la Lombardia in testa.

 Inoltre la relazione Istat stima che   
 il 31,9% delle donne tra 16 e 75 anni  
 abbia subìto nella vita almeno una     
 violenza fisica o sessuale.

