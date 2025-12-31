|
12.00
Ue: Mosca vuole solo ostacolare la pace
"L'affermazione della Russia secondo
cui l'Ucraina avrebbe preso di mira
siti governativi russi è una deliberata
distrazione. Mosca mira a ostacolare
i progressi dell'Ucraina e dei suoi
partner occidentali verso la pace".
Lo scrive su X la responsabile della
politica estera Ue, Kaja Kallas.
"Nessuno dovrebbe accettare affermazio-
ni infondate da parte dell'aggressore
che ha preso di mira le infrastrutture
e i civili dell'Ucraina fin dall'inizio
della guerra".