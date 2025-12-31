12.00 Ue: Mosca vuole solo ostacolare la pace "L'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe preso di mira siti governativi russi è una deliberata distrazione. Mosca mira a ostacolare i progressi dell'Ucraina e dei suoi partner occidentali verso la pace". Lo scrive su X la responsabile della politica estera Ue, Kaja Kallas. "Nessuno dovrebbe accettare affermazio- ni infondate da parte dell'aggressore che ha preso di mira le infrastrutture e i civili dell'Ucraina fin dall'inizio della guerra".