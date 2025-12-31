Televideo.Rai.it

31/12/2025 12:00
Ue: Mosca vuole solo ostacolare la pace 
 Ue: Mosca vuole solo ostacolare la pace
 "L'affermazione della Russia secondo   
 cui l'Ucraina avrebbe preso di mira    
 siti governativi russi è una deliberata
 distrazione. Mosca mira a ostacolare   
 i progressi dell'Ucraina e dei suoi    
 partner occidentali verso la pace".    

 Lo scrive su X la responsabile della   
 politica estera Ue, Kaja Kallas.       

 "Nessuno dovrebbe accettare affermazio-
 ni infondate da parte dell'aggressore  
 che ha preso di mira le infrastrutture 
 e i civili dell'Ucraina fin dall'inizio
 della guerra".

