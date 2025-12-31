14.45 Botti sequestrati in tutta Italia A Roma materiale esplosivo nascosto insieme alla cocaina è stato sequestra- to in vista del Capodanno. Recuperati 200 chili di botti.La GdF di Reggio Ca- labria ha trovato circa 3500 kg di ar- tifizi pirotecnici,petardi e bombe car- ta detenuti e trasportati in maniera illecita,con un elevatissimo potenziale di deflagrazione.A Palermo,come a Lecce sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale. Allerta per le vendite on line di fuochi di artificio, pubblicizzate sui social,tanto da privati che da società.