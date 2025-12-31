Televideo.Rai.it

31/12/2025 14:45
Botti sequestrati in tutta Italia 
  14.45                                 
 A Roma materiale esplosivo nascosto    
 insieme alla cocaina è stato sequestra-
 to in vista del Capodanno. Recuperati  
 200 chili di botti.La GdF di Reggio Ca-
 labria ha trovato circa 3500 kg di ar- 
 tifizi pirotecnici,petardi e bombe car-
 ta detenuti e trasportati in maniera   
 illecita,con un elevatissimo potenziale
 di deflagrazione.A Palermo,come a Lecce
 sequestrato un ingente quantitativo di 
 materiale pirotecnico illegale.        

 Allerta per le vendite on line di      
 fuochi di artificio, pubblicizzate sui 
 social,tanto da privati che da società.

