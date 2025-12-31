|
14.45
Botti sequestrati in tutta Italia
A Roma materiale esplosivo nascosto
insieme alla cocaina è stato sequestra-
to in vista del Capodanno. Recuperati
200 chili di botti.La GdF di Reggio Ca-
labria ha trovato circa 3500 kg di ar-
tifizi pirotecnici,petardi e bombe car-
ta detenuti e trasportati in maniera
illecita,con un elevatissimo potenziale
di deflagrazione.A Palermo,come a Lecce
sequestrato un ingente quantitativo di
materiale pirotecnico illegale.
Allerta per le vendite on line di
fuochi di artificio, pubblicizzate sui
social,tanto da privati che da società.