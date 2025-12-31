15.20 Sassari, muore elettricista sul lavoro Nell'ultimo giorno dell'anno in Sarde- gna, a Sassari si registra un altro morto sul lavoro. Un elettricista di 56 anni è stato schiacciato su un carrello elevatore mentre stava lavorando su una manutenzione elettrica. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause ancora sconosciute, è rimasto schiacciato contro la parete. Intervenuta un'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del fuoco.Indagini affidate ai Carabinieri.