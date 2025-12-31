|
15.20
Sassari, muore elettricista sul lavoro
Nell'ultimo giorno dell'anno in Sarde-
gna, a Sassari si registra un altro
morto sul lavoro. Un elettricista di 56
anni è stato schiacciato su un carrello
elevatore mentre stava lavorando su una
manutenzione elettrica. Secondo quanto
appreso l'uomo si trovava sul cestello
azionato da un altro operatore a terra,
quando, per cause ancora sconosciute,
è rimasto schiacciato contro la parete.
Intervenuta un'ambulanza del 118 ma per
l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul
posto anche i Vigili del fuoco.Indagini
affidate ai Carabinieri.