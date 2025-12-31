Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
31/12/2025 15:20
Sassari, muore elettricista sul lavoro 
  15.20                                 
 Sassari, muore elettricista sul lavoro 
 Nell'ultimo giorno dell'anno in Sarde- 
 gna, a Sassari si registra un altro    
 morto sul lavoro. Un elettricista di 56
 anni è stato schiacciato su un carrello
 elevatore mentre stava lavorando su una
 manutenzione elettrica. Secondo quanto 
 appreso l'uomo si trovava sul cestello 
 azionato da un altro operatore a terra,
 quando, per cause ancora sconosciute,  
 è rimasto schiacciato contro la parete.

 Intervenuta un'ambulanza del 118 ma per
 l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul
 posto anche i Vigili del fuoco.Indagini
 affidate ai Carabinieri.

Torna Indietro