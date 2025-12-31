|
21.15
Mattarella ricorda Falcone e Borsellino
"Due volti non possiamo dimenticare:
quelli di Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino,simboli della legalità e della
lunga lotta contro la mafia. Protagoni-
sti anche dopo il loro assassinio: il
loro esempio continua a ispirare -non
solo in Italia- le nuove generazioni e
tutti coloro che non si rassegnano alla
prepotenza della criminalità. L'Italia
della Repubblica è una storia di suc-
cesso nel mondo.Possiamo e dobbiamo es-
serne orgogliosi.Possiamo perché questa
storia è frutto del sacrificio,impegno,
partecipazione di tante generazioni".
Così il Presidente Sergio Mattarella.