31/12/2025 21:15
Mattarella ricorda Falcone e Borsellino 
 Mattarella ricorda Falcone e Borsellino
 "Due volti non possiamo dimenticare:   
 quelli di Giovanni Falcone e Paolo Bor-
 sellino,simboli della legalità e della 
 lunga lotta contro la mafia. Protagoni-
 sti anche dopo il loro assassinio: il  
 loro esempio continua a ispirare -non  
 solo in Italia- le nuove generazioni e 
 tutti coloro che non si rassegnano alla
 prepotenza della criminalità. L'Italia 
 della Repubblica è una storia di suc-  
 cesso nel mondo.Possiamo e dobbiamo es-
 serne orgogliosi.Possiamo perché questa
 storia è frutto del sacrificio,impegno,
 partecipazione di tante generazioni".  
 Così il Presidente Sergio Mattarella.

