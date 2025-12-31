21.15 Mattarella ricorda Falcone e Borsellino "Due volti non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Bor- sellino,simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagoni- sti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare -non solo in Italia- le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità. L'Italia della Repubblica è una storia di suc- cesso nel mondo.Possiamo e dobbiamo es- serne orgogliosi.Possiamo perché questa storia è frutto del sacrificio,impegno, partecipazione di tante generazioni". Così il Presidente Sergio Mattarella.