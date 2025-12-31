21.30 Mattarella ai giovani: siate coraggiosi "Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale.E' un tempo in cui tutto diventa globale e interdipen- dente dall'economia, all'ambiente, alle tecnologie,ai rischi pandemia,alle reti del terrorismo integralista. Ma nessun ostacolo è più forte della democrazia". Così Mattarella che ai più giovani ha detto: "Vi descrivono come diffidenti, distaccati,arrabbiati:non rassegnatevi. Siate esigenti,coraggiosi.Scegliete il vostro futuro. Sentitevi responsabili come la generazione di 80 anni fa".