31/12/2025 21:30
 Mattarella ai giovani: siate coraggiosi
 "Abbiamo di fronte problemi vecchi e   
 nuovi, accresciuti dall'incertezza del 
 contesto internazionale.E' un tempo in 
 cui tutto diventa globale e interdipen-
 dente dall'economia, all'ambiente, alle
 tecnologie,ai rischi pandemia,alle reti
 del terrorismo integralista. Ma nessun 
 ostacolo è più forte della democrazia".

 Così Mattarella che ai più giovani ha  
 detto: "Vi descrivono come diffidenti, 
 distaccati,arrabbiati:non rassegnatevi.
 Siate esigenti,coraggiosi.Scegliete il 
 vostro futuro. Sentitevi responsabili  
 come la generazione di 80 anni fa".

