|
Mattarella ai giovani: siate coraggiosi
"Abbiamo di fronte problemi vecchi e
nuovi, accresciuti dall'incertezza del
contesto internazionale.E' un tempo in
cui tutto diventa globale e interdipen-
dente dall'economia, all'ambiente, alle
tecnologie,ai rischi pandemia,alle reti
del terrorismo integralista. Ma nessun
ostacolo è più forte della democrazia".
Così Mattarella che ai più giovani ha
detto: "Vi descrivono come diffidenti,
distaccati,arrabbiati:non rassegnatevi.
Siate esigenti,coraggiosi.Scegliete il
vostro futuro. Sentitevi responsabili
come la generazione di 80 anni fa".