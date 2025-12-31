23.00 Meloni: tutto il possibile per la pace La premier Giorgia Meloni,ha telefonato al Presidente della Repubblica per e- sprimere l'apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani e lo ha ringraziato per aver posto l'accento sul significato profondo dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Meloni ha ribadito che l'Italia conti- nuerà a fare tutto ciò che è possibile affinché la pace possa al più presto tornare in Ucraina, in Medio Oriente e in tutte le aree del mondo dove la guerra ha preso il sopravvento.