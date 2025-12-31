|
23.00
Meloni: tutto il possibile per la pace
La premier Giorgia Meloni,ha telefonato
al Presidente della Repubblica per e-
sprimere l'apprezzamento del Governo
per il discorso di fine anno rivolto
agli italiani e lo ha ringraziato per
aver posto l'accento sul significato
profondo dell'ottantesimo anniversario
della nascita della Repubblica.
Meloni ha ribadito che l'Italia conti-
nuerà a fare tutto ciò che è possibile
affinché la pace possa al più presto
tornare in Ucraina, in Medio Oriente e
in tutte le aree del mondo dove la
guerra ha preso il sopravvento.