Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
31/12/2025 23:00
Meloni: tutto il possibile per la pace 
  23.00                                 
 Meloni: tutto il possibile per la pace 
 La premier Giorgia Meloni,ha telefonato
 al Presidente della Repubblica per e-  
 sprimere l'apprezzamento del Governo   
 per il discorso di fine anno rivolto   
 agli italiani e lo ha ringraziato per  
 aver posto l'accento sul significato   
 profondo dell'ottantesimo anniversario 
 della nascita della Repubblica.        

 Meloni ha ribadito che l'Italia conti- 
 nuerà a fare tutto ciò che è possibile 
 affinché la pace possa al più presto   
 tornare in Ucraina, in Medio Oriente e 
 in tutte le aree del mondo dove la     
 guerra ha preso il sopravvento.

Torna Indietro